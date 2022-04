Philippines: le bilan de la tempête Megi grimpe à 148 morts

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues tandis que la tempête, la plus forte à frapper l’archipel cette année, a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des centres d’évacuation.

Dans la province centrale de Leyte, la plus touchée, des glissements de terrain dévastateurs ont détruit des communautés d’agriculteurs et de pêcheurs, balayant des maisons et transformant le paysage.

Megi, connue aux Philippines sous son nom local d’Agaton, est la première tempête tropicale majeure à frapper cette année le pays, fréquemment touché par des catastrophes naturelles.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climat, sont frappées en moyenne par 20 tempêtes chaque année.