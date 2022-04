Brésil : nomination d’un nouveau président de Petrobras, la plus grande compagnie nationale

Coelho, ancien secrétaire du pétrole et du gaz au ministère des Mines et de l’Énergie dans le gouvernement du président Jair Bolsonaro, occupait jusqu’ici la présidence du conseil d’administration de la Société brésilienne d’administration du pétrole et du gaz naturel (PPSA), également détenue par l’État.

Proposé par Bolsonaro, très critique à l’égard de la politique des prix qui menace sa conquête d’un nouveau mandat plus tard cette année, Ferreira Coelho avait été élu mercredi par les actionnaires de la société en tant que membre du conseil d’administration de Petrobras, avant d’être confirmé dans la présidence jeudi.

Sa nomination intervient après que Bolsonaro a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face à la hausse continue des prix du carburant au Brésil, promue par le président sortant, le général de l’armée Joaquim Silva e Luna.

Le chef de file de la droite brésilienne, qui briguera sa réélection en octobre prochain, s’est inquiété de l’effet des prix du carburant sur l’inflation au Brésil, qui a atteint en mars un taux de 11,30 % sur 12 mois, le plus élevé des 18 dernières années.

Malgré le fait que le chef de l’État déclare soutenir la politique des prix de Petrobras, qui fixe le prix des carburants en interne au Brésil en fonction du prix du pétrole brut sur les marchés internationaux, il espère que son nouveau président adoptera un mécanisme pour juguler les fortes oscillations.

Selon la presse locale, Coelho défend l’indexation des prix sur le marché international, assurant que le gouvernement n’interviendra pas dans la gestion de l’entreprise.

Petrobras a indiqué dans un communiqué que son nouveau conseil d’administration avait élu Coelho à la présidence de la société pour un mandat d’un an.

“La société apprécie le travail important effectué par le général Joaquim Silva e Luna, pour son leadership et sa contribution à la tête de la présidence”, a souligné la même source.

Silva e Luna a occupé la présidence pendant un an après avoir été élu en avril 2021 également en raison du mécontentement de Bolsonaro face à la politique des prix de son prédécesseur, l’économiste Roberto Castello Branco.

Le gouvernement, en tant qu’actionnaire majoritaire de Petrobras, une société dont les actions sont cotées aux bourses de Sao Paulo, New York et Madrid, détient la majorité au conseil d’administration de la société.