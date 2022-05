Philippines : Ferdinand Marcos Jr. élu président (résultats provisoires)

Ferdinand Marcos Jr. a remporté l’élection présidentielle hilippine face à sa principale rivale, la vice-présidente sortante Maria Leonor Robredo, selon des résultats provisoires. Ferdinand Marcos Jr. (64 ans) a obtenu plus de 30.5 millions de voix, soit deux fois plus que Maria Leonor Robredo (57 ans), qui a remporté 14.5 millions de voix, une avance impossible à rattraper, selon un décompte donné mardi 10 mai au matin et portant sur plus de 96% des circonscriptions.

Dans un message vidéo, Ferdinand Marcos Jr., également connu sous le surnom populaire de “Bongbong”, a remercié “tous ceux qui ont été avec nous dans ce voyage long et parfois très difficile ces derniers mois”. Il a néanmoins appelé ses partisans à rester vigilants jusqu’à ce que le dernier vote ait été compté. “Le décompte n’est pas encore fini. Attendons qu’il soit totalement fini. Nous devons rester vigilants”, a-t-il ajouté.

La certification définitive du vote doit prendre plusieurs semaines. La colistière de Marcos, Sara Duterte-Carpio, (43 ans), fille du président sortant Rodrigo Duterte, a également remporté la course à la vice-présidence avec plus de 26 millions de voix, après un décompte de 83,1% des suffrages.

La Commission électorale n’a pas encore publié le résultat officiel des élections. L’organisme électoral ne comptabilisera que les suffrages des candidats au Sénat. Le Congrès comptabilisera les votes des candidats à la présidence et à la vice-présidence lorsqu’il reprendra son travail, le 23 mai.

Les Philippins ont voté pour élire un nouveau président, un nouveau vice-président, 12 des 24 sénateurs ainsi que plus de 300 membres de la Chambre des représentants.