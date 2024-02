Pedro Sanchez se félicite de la « coopération exemplaire » avec le Maroc en matière de migration

La gestion des flux migratoires est un domaine de grande importance dans la coopération entre les deux Royaumes, a souligné M. Sanchez lors d’une conférence de presse au terme de sa visite de travail au Maroc, relevant que son pays est « parfaitement satisfait » de la coopération avec le Maroc dans le domaine de lutte contre la migration irrégulière.

Qualifiant d' »excellents » les résultats de l’action commune en matière de politique migratoire, le chef de l’exécutif espagnol a fait part de la détermination de l’Espagne à aller de l’avant dans le renforcement de cette coopération.

M. Sanchez a, à cet égard, cité certains programmes pionniers mis en œuvre conjointement en la matière, notamment celui visant la promotion de la migration régulière qui, a-t-il dit, demeure la meilleure façon de favoriser les conditions d’une vie digne pour les jeunes, souvent victimes des réseaux de trafic d’êtres humains.

Le Roi Mohammed VI avait reçu plus tôt dans la journée au Palais Royal de Rabat, M. Pedro Sanchez, Président du gouvernement du Royaume d’Espagne. Cette visite s’inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre le Roi, que Dieu Le glorifie, et le Président du Gouvernement espagnol, en avril 2022, et l’adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.