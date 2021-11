Parution de la version arabe de l’ouvrage “Le Sahara, le déclin du totalitarisme”

José Maria Lizundia, natif de Bilbao la capitale du Pays basque, est un chercheur de renom qui s’est spécialisé dans le conflit artificiel autour du Sahara marocain, levant le voile sur un grand nombre d’allégation et de mensonges véhiculés sur cette question.

L’ouvrage a été traduit en arabe à l’initiative du Haut-commissariat, qui s’est chargée de l’impression et de la publication, dans le cadre des parutions de l’année 2021.

Il constitue “une valeur ajoutée en matière de défense de l’intégrité territoriale du Royaume et un atout majeur pour l’enrichissement des idées et des débats constructifs” autour de la question du Sahara marocain, explique le Haut-commissariat dans un communiqué.

Le livre se compose de quatre chapitres: “l’Espagne et l’eurocentrisme”, “le totalitarisme symétrique”, “le Sahara et la dialectique de la présence et de l’absence” et “de la tragédie à la comédie”.

José Maria Lizundia, connu pour son objectivité et son ouverture d’esprit, n’a pas manqué de mettre en avant les développements et vérités autour de l’affaire de l’intégrité territoriale du Royaume, abordant des faits historiques réels et avérés, à force de preuves et de références irréfutables.

L’auteur espagnol a publié quatre autres livres sur le Sahara marocain, à savoir “A travers le désert du Sahara, avec une politologue colombienne et un ex-diplomate marocain”, “Le Sahara comme méta-récit”, “Le Sahara, perspective de révision” et “Le Sahara, changement de paradigme”.