Pandémie: Mohammed VI “a jeté les bases d’une véritable solidarité africaine” (ambassadeur)

Le roi Mohammed VI jeté les bases d’une véritable solidarité africaine en lançant une initiative commune de gestion des effets de la pandémie du nouveau coronavirus au niveau du continent, a souligné Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud.

«Une véritable solidarité africaine se dessine et les ambitions d’unité comme de résilience sont aujourd’hui aux avant-gardes d’un agenda continental empreint d’humanisme, animé d’un leadership et porté par une vision résolument tournée vers l’avenir», a écrit M. Amrani dans une tribune publiée samedi sur le site du magazine “Le Point Afrique”.

Le diplomate marocain a affirmé que «c’est cette même vision qui est portée par SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique qui avance à pas déterminés sur la voie de son émergence».

La dernière initiative des chefs d’État africains impulsée par le Souverain pour établir un cadre opérationnel d’accompagnement des pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie s’inscrit au diapason de cet esprit d’unité et de solidarité qui s’opère à l’échelle continentale, a dit M. Amrani.

Estimant que le seul choix qui vaille aujourd’hui pour l’Afrique est celui de la modernisation, de la démocratisation et de l’ouverture, le diplomate marocain a indiqué que “le renforcement des instruments de l’Union africaine est en toute conséquence un effort nécessaire qui devra se faire dans le sens des priorités et besoins aujourd’hui clairement définis, à savoir la relance des économies, la lutte contre les inégalités et les disparités sociales, et la promotion des croissances inclusives tout en bâtissant un avenir de prospérité, de paix et de sécurité pour le continent”.

Et de souligner que dans l’ère post-coronavirus, le défi pour les pays africains est bien réel et la capacité du continent à prendre en charge sa destinée est aujourd’hui scrutée minutieusement. Il s’agit, pour M. Amrani, d’une ère où le diplomate africain a un grand rôle à jouer.