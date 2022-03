Ouverture Ã  Rabat d’un CongrÃ¨s international sur les Ã©coles religieuses traditionnelles au Maghreb arabe

Organisée par Dar El Hadith El Hassania en partenariat avec l’Institut des études épistémologiques-Europe (IESE), la séance d’ouverture de ce conclave a été marquée par la présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, du khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, l’émir Sanusi Lamido Sanusi, du directeur de Dar El Hadith El Hassania, Ahmed Khamlichi, du directeur de l’IESE, Beddy El Morabiti, et d’un parterre d’oulémas et de professeurs-chercheurs marocains et étrangers.

Ce congrès tend à jeter la lumière sur les écoles traditionnelles dans la région du Maghreb, à établir leur état des lieux, à mettre en évidence leurs points de convergence et de différence, ainsi que leur interaction avec les contraintes de la mondialisation qui s’impose en tant que force dévastatrice et de pression.

Il vise également l’étude des perspectives de renouvellement et d’ouverture sur les curricula et savoirs de l’ère contemporaine, et la présentation de nouvelles visions qui abordent la question des écoles religieuses traditionnelles.

Deux jours durant, les participants vont ainsi aborder trois axes majeurs, à savoir “L’origine et l’histoire de l’enseignement traditionnel au Maghreb”, “Les affluents de l’enseignement religieux” et “l’avenir de l’enseignement religieux traditionnel”.