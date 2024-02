Ouverture à Rabat du Segment ministériel de la Conférence de Haut Niveau sur les pays à revenu intermédiaire

Présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ce Segment ministériel se penchera sur les défis et les opportunités des pays à revenu intermédiaire, avec la participation de hauts représentants de Commissions économiques régionales des Nations Unies, notamment la Secrétaire exécutive de l’ESCWA, Rola Dashti, la Secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Hanan Morsy, le Secrétaire général adjoint de la CNUCED, Pedro Manuel Moreno.

Il constituera aussi une opportunité supplémentaire d’approfondir le débat sur le soutien qu’apporte le Système de développement des Nations Unies, les institutions régionales et internationales et autres partenaires de développement pour appuyer ces pays face aux défis du développement économique et social.

Placée sous le thème « Solutions aux défis du développement des pays à revenu intermédiaire dans un monde en mutation », cette Conférence ministérielle de Haut Niveau s’inscrit dans le cadre de la présidence du Royaume du Maroc du Groupe des Amis des pays à revenu intermédiaire dans le cadre des Nations Unies, qu’il assure depuis 2023, et dans la continuité de son plaidoyer en faveur des intérêts des pays en développement, sous la vision clairvoyante du Roi Mohammed VI, en faveur d’un multilatéralisme agissant et solidaire.

Organisée à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, conjointement avec la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour le Développement, cette Conférence a entamé ses travaux, lundi, par la réunion des experts autour des thèmes clés pour les pays à revenu intermédiaire, tels que la Coopération Sud-Sud et triangulaire, le financement du climat, les sources de financement innovantes et le piège du revenu intermédiaire. La Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, qui ambitionne d’identifier de nouvelles approches innovantes pour donner un nouvel élan à la coopération en faveur des pays à revenu intermédiaire, connaît notamment la participation de la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed et de la Présidente de l’ECOSOC, Paula Narváez Ojeda.

Prennent notamment part à cette Conférence, le ministre des Affaires étrangères du Cap Vert, Rui Alberto De Figueiredo Soares, le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Mbella Mbella Lejeune, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Eswatini, Pholile Shakantu, le ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Francophonie et de la Diaspora, Dhoihir Dhoulkamal, le ministre gabonais des Affaires étrangères, chargé de l’Intégration sous-régionale et des Gabonais de l’étranger, Régis Onanga Ndiaye, et le ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar.