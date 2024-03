Ouverture à Rabat du 1er Sommet académique arabe sur l’eau

Intervenant à cette occasion, Charifa Lalla Badr-Saoud Al Alaoui, Présidente de la Fondation MiftahEssaâd pour le Capital immatériel du Maroc, a indiqué que l’organisation de ce conclave traduit une prise de conscience accrue de la question de l’eau, fortement impactée par les changements climatiques. Mettant en avant la Haute attention Royale portée à cette substance vitale et aux moyens d’en rationaliser l’utilisation efficiente, elle a relevé que le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 s’inscrit dans le prolongement de la politique des barrages savamment mise en place sous l’impulsion de feu Hassan II, et dans la continuité des initiatives actuelles, dont l’autoroute de l’eau entre les bassins du Sebou et du Bouregreg. Pour Charifa Lalla Badr-Saoud Al Alaoui, l’action de la Fondation MiftahEssaâd se concentre sur les « risques liés à l’eau » et les moyens à même de protéger cette denrée vitale en agissant sur divers axes dont les compétences et le patrimoine à travers sa présence dans différentes régions du Royaume.

Dans son allocution, le Doyen de la Faculté des sciences de Rabat, Mohamed Regragui, a mis en avant la nécessité d’une nouvelle approche gestion eau reposant notamment sur la promotion du rôle des établissements de l’enseignement supérieur dans le développement de nouvelles formations et de recherches. Aussi, il a rappelé l’importance et le génie du système Khatarate, un « héritage culturel et patrimoine humain pionnier », plaidant pour une nouvelle approche dans la gestion de l’eau, notamment en matière agricole et industrielle. En outre, il a mis en garde contre les problèmes liés à la pollution de l’eau, tout en plaidant pour une planification stratégique et une mise en place de programmes ambitieux à long terme, avec un cadre juridique et institutionnel adéquat conformément aux Hautes Orientations Royales prônant une politique d’eau proactive et préventive.

De son côté, la secrétaire générale du département de la Culture au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Samira El Malizi, a présenté devant l’assistance les actions entreprises par le ministère pour la préservation du patrimoine culturel et ses actions pour l’inscription des oasis de figuig et des Khatarate en tant que Patrimoine universel. Elle a, dans ce sens, mis l’accent sur le rôle important et déterminant des jeunes dans la préservation et la gestion durable de l’eau.

Pour sa part, Abdelaziz Hajjaji, de l’Organisation islamique de la sécurité alimentaire (OISA), a affirmé que « la rareté des ressources hydriques, devenue une réalité inquiétante, est exacerbée par les conséquences du changement climatique et le manque de précipitations, qui ont un impact direct sur la sécurité alimentaire dans son ensemble ».

Selon l’intervenant, l’OISA veille à la sensibilisation des agriculteurs à la nécessité de rationaliser les ressources en eau en vue de garantir la sécurité alimentaire.

Ce Sommet académique a été précédé la veille d’un « Pré-sommet Jeunesse Arabe », qui constitue une plateforme spéciale pour les jeunes, afin de discuter des enjeux de l’eau, et dont les recommandations seront présentées lors du Sommet. L’objectif de cet événement est de trouver des solutions qui prennent en compte la riche histoire arabe dans la gestion de l’eau, tout en y intégrant les avancées de la recherche scientifique moderne. Ces solutions devraient répondre aux besoins spécifiques de la région arabe. Il s’agit d’une plateforme essentielle pour discuter des défis liés à l’eau, partager des connaissances et des recherches, et collaborer à la recherche de solutions adaptées aux spécificités de la région arabe.

Au programme de ce conclave figurent des conférences plénières, des tables rondes avec des experts, des décideurs politiques, des représentants de la société civile et des jeunes engagés dans la gestion de l’eau.

