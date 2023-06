Ouverture à Rabat des travaux de la 99ème session ordinaire du Comité permanent des médias arabes

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé du département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi, a indiqué que ce qui distingue cette édition, organisée à Rabat, est la tendance à donner un nouvelle dynamique au travail des médias arabes, en s’axant sur les questions essentielles, notamment celles relatives aux multinationales spécialisées dans le numérique, ajoutant qu’il existe également une forte tendance qui vise à moderniser le plan d’action des médias arabes à l’étranger.

Un effort a été consenti afin de créer un observatoire et une plate-forme d’audit pour toutes les charges qui concernent le monde arabe, tant au niveau du contenu que des valeurs, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette session sera également caractérisée par la modernisation de la stratégie relative à la lutte contre le terrorisme en coopération avec l’Université de Naif des sciences de la sécurité, outre l’étude des modalités d’inclusion des médias éducatif dans les cursus éducatifs dans le monde arabe.

La conférence internationale, organisée mardi à l’initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, constituera l’occasion de débattre sur l’avenir de la vile d’Al Qods et de ses habitants, ainsi que de revenir sur le rôle joué par de nombreuses institutions, notamment l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, affiliée au Comité Al Qods qui est présidé par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il souligné.

De son côté, le secrétaire général par intérim du département de la Communication, Mustapha Amdjar, a indiqué, dans une allocution à l’ouverture de cette session, que cet évènement intervient dans un contexte particulier, “qui se caractérise par les défis croissants auxquels nous sommes tous confrontés dans le domaine des médias et de la communication, qui constitue aujourd’hui une interface fondamentale pour renforcer la solidarité et la fraternité entre les peuples de la nation arabe, soutenant les opportunités d’un dialogue serein entre les civilisations, la coopération et la synergie, et rejetant les méthodes de provocation et de discrimination”.

Ces objectifs sont considérés comme des objectifs nobles, a-t-il poursuivi, “leur réalisation reste tributaire de la mise en place d’un système médiatique arabe capable d’absorber et de représenter ces valeurs et de les traduire dans nos politiques et pratiques médiatiques quotidiennes”, notant que l’ordre du jour de cette réunion regorge de points de la plus haute importance, dont le soutien médiatique à la cause palestinienne, à laquelle s’ajoute la question de la ville d’Al Qods, qui a toujours constitué une priorité pour le Royaume et à laquelle SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, attache une attention particulière.

Face aux transformations majeures que connaissent les médias et la communication en raison de la révolution numérique massive, de l’utilisation généralisée des technologies de l’information, du déclin de l’influence des médias traditionnels et de l’émergence d’un certain nombre de problèmes complexes, menaçant les valeurs, outre les effets dangereux sur la société, a-t-il fait remarquer, “il n’y a pas d’autre choix que d’adopter de nouvelles approches et des mécanismes renouvelés dans l’action arabe commune dans ce domaine, basés sur un diagnostic précis et réaliste des objectifs, sur la création de solutions en anticipant l’avenir, en optimisant le temps et en s’appuyant sur un consensus constructif”.

Le président du comité permanent des médias arabes, Nabil Jassim, a quant à lui, indiqué que toutes les décisions antérieures à cette session et liées à la cause palestinienne seront mises en avant et un soutien médiatique leur sera fourni, y compris la question d’Al Qods, de la mosquée Al Aqsa et des lieux saints musulmans et chrétiens, notant que “nous attendons avec impatience de discuter d’un point important de cette session qui comprend le suivi du plan d’action des médias à l’étranger, d’autant plus que des décisions précédentes du Conseil des ministres arabes de l’information ont été prises au cours des trois dernières années, et certains pays arabes ont soumis des propositions à cet effet”.

Il a également souligné que “l’un des points qui, nous l’espérons, sera longuement débattu est le rôle des médias arabes et leur mission dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et de l’extrémisme dont nos pays arabes ont souffert ces dernières années”, considérant que cette question nécessite l’élaboration de normes médiatiques, soigneusement étudiées, dans divers médias arabes afin de faire face à la vague de déviation qui a cherché à transformer les sociétés en foyers de rivalités et de conflits, plutôt que de répandre une culture de tolérance et de coexistence.

Et d’ajouter que le plan médiatique arabe pour le développement durable 2030 a été central au cours des sessions précédentes et ce, depuis 2017, au cours desquelles le Conseil a publié de nombreuses décisions et durant lesquelles l’importance de l’échange d’expériences entre les États membres dans le domaine du développement durable, l’intérêt pour les expériences pionnières de développement des jeunes et des femmes, et l’importance des petits et grands projets dans cet aspect ont été soulignés.

La 99ème session ordinaire du Comité permanent des médias arabes, tenue lundi, et la 17ème session ordinaire du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l’information, qui se tiendra mardi, viendront préparer la 53ème session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l’information, qui se tiendra mercredi, à Rabat.