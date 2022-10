Ouverture à Rabat de la Conférence internationale sur la bonne gouvernance en Afrique

Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cette conférence, initialement prévue en mars 2020 et reportée à cause de la pandémie du Covid-19, vise à examiner les leviers permettant aux pays africains d’endiguer la corruption et d’ouvrir la voie vers un développement soutenu et durable.

Deux jours durant, ses travaux apporteront une riche matière de réflexion à la littérature produite à ce jour, et contribueront à son élargissement et approfondissement par les expertises et les compétences portées par les intervenants et les participants lors des différents panels et ateliers au menu de cet évènement.

Les participants à cette grand-messe internationale vont notamment se pencher sur la transformation économique, le rôle des institutions internationales et régionales, les stratégies mises en œuvre par les États et la mobilisation de la société civile.

Il est aussi question de créer des connexions et des rapprochements entre les acteurs concernés, afin d’inscrire la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans la durée et propulser une dynamique continentale forte appuyée par les États, les acteurs politiques, la sphère économique, le tissu social, la société civile et les organisations internationales concernées.

Tenue sous le thème “Prévenir et lutter contre la corruption: un défi pour le développement du continent, une réponse aux attentes légitimes de la jeunesse”, cette conférence, organisée par l’Association #StopCorruption et l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), en partenariat avec l’Université internationale de Rabat (UIR), a été conçue pour avoir une dimension africaine, avec les jeunes comme acteurs et cœur de cible.