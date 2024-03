Ouverture à Johannesburg de la Session extraordinaire du PAP en présence de députés marocains

Le Parlement marocain est représenté à cette Session par Hanaa Benkhair de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Aydi Youssef de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD).

A l’ouverture des travaux, les nouveaux membres du PAP ont prêté serment. L’ordre du jour de cette Session extraordinaire, qui se réunira jusqu’au 27 mars courant, est principalement consacré à l’élection des postes vacants au sein du Bureau du PAP, à savoir le Président, le premier Vice-président et le quatrième Vice-président du Bureau L’annonce de la Session extraordinaire du PAP s’inscrit dans le cadre des délibérations de la 44ème Session ordinaire du Conseil exécutif, tenue à Addis-Abeba du 14 au 15 février dernier, concernant la situation au Parlement panafricain. La 44ème Session ordinaire des ministres africains des Affaires étrangères a en outre chargé la Commission de l’Union africaine (CUA) de superviser le processus d’élection des membres du Bureau, «afin d’assurer la transparence et l’indépendance, conformément aux lignes directrices élaborées par le Bureau du conseiller juridique». La Présidente par intérim du PAP, Lucia Dos Passos , a déclaré que la session extraordinaire marquera la pleine reprise des activités parlementaires et permettra au Parlement panafricain de contribuer pleinement à la promotion des politiques et programmes de l’UA, conformément au mandat du Parlement. Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l’Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004. Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.