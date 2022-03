Ouverture à Dubaï de la 16e Assemblée parlementaire de la Méditerranée avec la participation du Maroc

Le Royaume est représenté à cette réunion, à laquelle assistent 120 participants représentant les parlements et gouvernements des pays du pourtour méditerranéen, les députés Mohamed Ahwit et Keltoum Naim, et les conseillers Abdelkader Al-Kihel et Moulay Idriss Al-Hassani Alaoui.

Intervenant lors de l’ouverture de cette session de deux jours, le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, Saqr Ghobash, a souligné que le dialogue multilatéral est le meilleur moyen de créer les conditions appropriées pour le renforcement de la paix et la sécurité internationales, ajoutant que les thèmes qui seront abordés reflètent la responsabilité partagée d’analyser la situation actuelle dans la région arabe et méditerranéenne, et l’étendue de son impact sur la situation internationale.

“Nous nous attendons à ce que les conclusions de cette Assemblée générale soient efficaces et positives afin de mettre en oeuvre les messages et aspirations communs de nos peuples en rejetant les guerres et en consolidant la sécurité, la paix, la coexistence et la tolérance pour toute l’humanité”, a-t-il dit.

De son côté, le président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, Gennaro Migliore, a fait observer que le monde est devenu plus complexe et dangereux après la pandémie de la Covid-19, notant que la diplomatie parlementaire reste un outil crucial pour faire face aux défis qui guettent les droits de l’homme, la stabilité économique et les institutions démocratiques dans un environnement politique, social et économique aux multiples facettes.

Il a mis l’accent sur le rôle des parlementaires “qui ont besoin de plus de flexibilité lorsque les tensions sont très fortes au niveau intergouvernemental en travaillant avec leurs collègues pour contribuer à l’apaisement des conflits et coordonner des actions humanitaires spécifiques”, ajoutant qu’il incombe aux parlementaires d’améliorer la sécurité et le bien-être social à travers la promotion du rôle des institutions parlementaires.

Pour sa part, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a adressé un message vidéo à la session dans lequel il aborde les efforts de l’organisation pour faire face aux défis sanitaires auxquels sont confrontés les pays et les peuples du monde, et les efforts des institutions parlementaires visant à soutenir les orientations des gouvernements et des pays face à la pandémie de la Covid-19 et ses variantes, appelant à la mise en place d’une nouvelle stratégie de réponse afin de riposter à toute nouvelle pandémie.

Il a assuré que l’OMS poursuivra son action pour contribuer à la création d’un monde plus juste et plus stable pour les peuples des pays riverains de la Méditerranée.

À son tour, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a insisté, dans un message adressé à la session, sur l’importance de faire avancer les objectifs de développement durable, relevant que la réalisation de cet objectif passe par une action commune visant à construire des économies qui ne laissent personne à l’écart.

“Vos rôles sont très importants alors que nous nous préparons à organiser le troisième Forum d’examen des migrations, et vos contributions seront très importantes lors du Forum sur l’éducation qui se tiendra en septembre prochain”, a-t-il déclaré, ajoutant que les parlements ont pour mission de placer les peuples au cœur des politiques et d’édifier un réseau constructif comprenant les parlements, les sociétés civiles et d’autres secteurs.

“Nous pouvons nous remettre de la pandémie comme nous pouvons mettre fin à la guerre si nous travaillons ensemble et nous pouvons construire un monde plus stable”, a-t-il conclu.

Au cours de cette session, les Émirats Arabes Unis et le Qatar devraient rejoindre l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée en tant que membres.

La 16e session de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée examine plusieurs questions, notamment le dialogue des civilisations, les droits de l’homme et les activités économiques, sociales et environnementales. Par ailleurs, un projet de résolution sur les obstacles à l’éducation dans la région méditerranéenne et un autre sur les migrations seront présentés au cours de cette réunion.