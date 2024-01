Ouverture à Dakar des travaux des Assises Sénégalo-Marocaines de la Décentralisation

La cérémonie d’ouverture de ces Assises, qui se poursuivront jusqu’au 17 janvier, a été présidée par le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires du Sénégal, Modou Diagne Fada, en présence de responsables et élus sénégalais et experts techniques et directeurs de différentes instances sénégalaises, ainsi que des membres de la délégation marocaine, conduite par le Gouverneur chargé du Pôle Coopération et Communication à la Direction Générale des Collectivités territoriales (DGCT), Abdelouahhab El Jabri, et composée notamment du président de l’Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC), Mounir Laymouri, Maire de la ville de Tanger, de représentants de la DGCT, de l’INDH, du FEC et de la CDG, de présidents de différentes communes, ainsi que de l’Ambassadeur du Roi à Dakar, Hassan Naciri.

La cérémonie d’ouverture de ces Assises, tenues sous le thème: « Ensemble, les Collectivités territoriales tracent la voie d’une coopération décentralisée Sud-Sud empreintes d’innovations et de progrès » , a été marquée par des allocutions du ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires du Sénégal, du président de l’Association des maires sénégalais (AMS), Oumar Ba, Maire de Ndiop, du président de l’AMPCC, Mounir Laymouri, du président de l’Union des Villes et communes de Côte d’Ivoire, et du secrétaire général de l’UCGLU Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, ainsi que de l’Ambassadeur du Maroc au Sénégal et d’un représentant du Conseil des Collectivités territoriales de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CCT, UEMOA).

Elle a été marquée aussi par une communication sur l’histoire des relations séculaires et multidimensionnelles existant entre le Maroc et le Sénégal, faite par le professeur sénégalais Massamba Gueye, qui a mis en avant les fondements des liens qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal et les deux peuples frères.

Ces Assises, initiées conjointement par l’AMPCC et l’AMS, et réunissant une pléiades d’élus territoriaux, de responsables, d’experts et de managers territoriaux des deux pays, ont pour objectif général de revisiter l’histoire des relations séculaires existant entre le Maroc et le Sénégal et leurs deux peuples, de partager les expériences de politiques de Décentralisation en vigueur entre les deux pays et de décliner les opportunités de coopération et de financements du développement local qui s’offrent aux collectivités territoriales pour les deux pays.

Elles s’assignent également pour objectifs d’élaborer un plan d’actions de mise en œuvre de la convention entre les associations faitières et visent aussi à réaffirmer et renforcer les liens de solidarité et de coopération entre les territoriales du Sénégal et du Maroc par une diplomatie des territoires plus dynamiques, selon les organisateurs.

En marge de cette rencontre, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre l’Association des maires sénégalais (AMS) et l’Association marocaine des présidents des Conseils communaux (AMPCC).

Les travaux de ces assises auxquelles sont invités des représentants des collectivités territoriales de l’UEMOA (Côte d’Ivoire, Mali , Bénin et Togo), seront marqués par la tenue de séances plénières au cours desquelles des experts marocains et sénégalais présenteront « l’état de la Décentralisation: Acquis et perspectives », dans leurs pays.

Les participants discuteront aussi lors de cette rencontre des mécanismes de financement des collectivités territoriales au Sénégal et au Maroc et des axes de la coopération décentralisée entre les deux pays et de la diplomatie des territoires.