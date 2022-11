Oujda: “Fairplay” remporte le Grand prix du 8ème Festival international du film amateur

Ainsi, le jury de cette compétition présidé par le réalisateur palestinien Maher Hachache, a décerné le prix du meilleur scénario au film marocain “Clowny’s Mama” de Manal Ghoua, alors que le prix de la meilleure réalisation est allé à l’Australien Nash Edgerton pour son film “Spider”.

Le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu au Tunisien Louay Rizki pour son rôle dans le film “200 millimes”, tandis que l’actrice irakienne Fatima Zouhair a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans le film “Shash” du réalisateur Ali Al-Kaabi. Le tunisien Rifki Ayach s’est vu adjuger, quant à lui, le prix spécial du jury pour son film “Izanami”.

Dans la foulée, une mention spéciale du jury a été accordée respectivement au Marocain Mohamed Chbani pour son film “L’Absent”, à l’Egyptien Ahmed Hamdy pour le film “Maberenesh”, et au Tunisien Wajdi Ben Rekhaies pour le film “N°111 Zina”.

La cérémonie de clôture qui s’est tenue au Théâtre Mohammed VI, en présence de personnalités du monde de la culture et de l’art, a été ponctuée par une prestation musicale et artistique.

Douze films représentant le Maroc, l’Égypte, l’Irak, la Tunisie, l’Australie, l’Espagne et la France étaient en lice pour la compétition officielle de ce festival qui accueille le cinéma espagnol en tant qu’invité d’honneur.

Placée sous le signe “La magie de l’image, et le pouvoir du mot”, cette manifestation initiée par l’Association Message d’Art pour le développement et la créativité organisé en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), la Direction régionale de la Culture de l’Oriental et l’Université Mohammed Premier d’Oujda, et le pouvoir du mot” a comporté des tables rondes, colloques, master classes et workshops.