Origines du Covid-19: Biden ordonne une enquête des services du renseignement

“Dans le cadre de ce rapport, j’ai demandé des domaines d’enquête supplémentaires qui pourraient être nécessaires, y compris des questions spécifiques à la Chine”, a indiqué M. Biden dans un communiqué.

“Les États-Unis continueront également à travailler avec des partenaires du monde entier partageant les mêmes idées pour faire pression sur la Chine afin qu’elle participe à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves et qu’elle donne accès à toutes les données et preuves pertinentes”, a ajouté le président américain.

Le débat sur les origines du COVID-19 a été relancé ces derniers jours par des renseignements américains non divulgués jusqu’alors, rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal, selon lesquels trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés très malades et hospitalisés en novembre 2019.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié au début de l’année, rédigé en collaboration avec des scientifiques chinois, a conclu que le coronavirus était très probablement passé de l’animal à l’homme, jugeant “extrêmement improbable” la théorie d’une fuite de laboratoire.