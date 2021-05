M.Qotbi: “nous souhaitons renforcer davantage la coopération entre la nouvelle présidente du Louvre et la Fondation Nationale des Musées” du Maroc”

A l’annonce de la nomination de Laurence des Cars à la tête du musée du Louvre, le plus grand musée du monde, le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNMM), M. Mehdi Qotbi, ne tarit pas d’éloges sur la présidente du Musée d’Orsay à Paris qu’il connait bien pour avoir étroitement collaboré avec elle pour la grande exposition sur les impressionnistes, organisée au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat en avril 2019.

“je me félicite de la nomination de Mme Laurence des Cars pour diriger l’un des plus beaux musées au monde. C’est une femme qui a des qualités humaines indéniables. Sur le plan professionnelle, elle est l’une des plus grandes spécialistes et historiennes de l’art du XIXe siècle et du début du XXe siècle” , a déclaré à Atlasinfo le président de la FNMM.

C’est en étroite collaboration avec Laurence des Cars et le soutien de Brigitte Macron que Mehdi Qotbi a pu présenter au MMVI l’exposition “Les couleurs de l’impressionnisme. Chefs-d’oeuvre des collections du musée d’Orsay“, notamment avec des oeuvres de Gustave Caillebotte, Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne, Eugène Delacroix…

“C’est la première fois qu’une exposition sur l’impressionnisme permet de partager en terre africaine une partie des merveilles d’Orsay et j’espère que le public marocain pourra en profiter”, avait souligné Laurence des Cars, alors présidente du Musée d’Orsay où elle a développé une programmation innovante et ouverte aux jeunes générations.

“Avec son prédécesseur Jean-Luc Martinez, nous avions une collaboration et une convention a été signée avec le Louvre pour former nos agents muséaux en vue de la prochaine exposition Eugène Delacroix”, a indiqué M. Qotbi.

Et de poursuivre: “nous souhaitons renforcer davantage la coopération entre la Fondation Nations des Musées et la nouvelle présidente. Nous travaillons avec le Louvre sur l’exposition consacrée à Eugène Delacroix qui promet d’être un grand évènement”.

Fille du journaliste et écrivain Jean des Cars, petite-fille du romancier Guy des Cars, elle a aussi été directrice scientifique de l’agence France-Muséums, opérateur français chargé du développement du Louvre Abu Dhabi, puis a dirigé le Musée de l’Orangerie à Paris.