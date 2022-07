ONU : un Afghan nommé représentant spécial adjoint du SG pour l’Irak

Dans un communiqué, le porte-parole de l’ONU a indiqué que M. Isaczai, qui assumera aussi les fonctions de coordonnateur de l’action humanitaire des Nations Unies, succède à l’Allemande Irena Vojáčková-Sollorano, à laquelle le Secrétaire général exprime “sa gratitude pour le leadership et le dévouement dont elle a fait montre à ce poste”.

M. Isaczai compte une expérience de plus de 28 ans dans la diplomatie préventive et les situations complexes du point de vue de l’humanitaire, du développement, de la relance, de la reconstruction et de la consolidation de la paix, indique-t-on de même source.

Il était, depuis le mois de janvier 2022, coordonnateur résident par intérim et coordonnateur de l’action humanitaire en Jordanie. Avant cela, il était Représentant permanent de l’Afghanistan auprès des Nations Unies à New York, après avoir été de 2016 à 2021, Coordonnateur résident en Azerbaïdjan, et de 2013 à 2015, Coordonnateur résident et Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en République populaire démocratique de Corée (RPDC).