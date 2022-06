ONU: Rabab Fatima du Bangladesh nommée Haute-Représentante pour les pays les moins avancés

Mme Fatima, qui succède à M. Courtenay Rattray de la Jamaïque, qui a été nommé Chef de Cabinet, “apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans la fonction publique nationale et internationale, y compris dans les domaines de la diplomatie bilatérale et multilatérale, l’élaboration des politiques, le plaidoyer, la planification et la mise en œuvre de programmes”, a indiqué le porte-parole du chef de l’ONU.

Elle est actuellement Représentante permanente du Bangladesh auprès des Nations Unies à New York. Auparavant, elle a été ambassadrice du Bangladesh au Japon (2016-2019), Directrice générale du Ministère des affaires étrangères du Bangladesh (2015-2016) et Représentante régionale pour l’Asie du Sud (2007-2011).

Elle a également occupé les fonctions de Conseillère régionale pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest et Conseillère régionale pour les changements climatiques et la migration de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève (2012-2015) et a été responsable des droits humains au Secrétariat du Commonwealth à Londres (2006-2007).