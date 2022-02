Nigeria: nouvelle date pour les élections générales de 2023

Les élections présidentielles et législatives devaient avoir lieu le 18 février 2023.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) devait publier un avis d’élection 360 jours avant le scrutin, mais elle n’a pas été en mesure de le faire avant l’approbation de la nouvelle loi électorale.

“En conséquence, les élections présidentielles et de l’Assemblée nationale auront lieu le samedi 25 février 2023”, a déclaré à la presse Mahmood Yakubu, président de l’INEC. “Les élections des gouverneurs et des assemblées des États fédérés auront lieu deux semaines plus tard, le 11 mars 2023”.

L’établissement d’un nouveau calendrier électoral aura également une incidence sur la campagne, qui peut commencer 150 jours avant le scrutin et doit s’arrêter 24 heures avant l’ouverture des bureaux de vote.