Nasser Bourita s’entretient à Rome avec le ministre italien des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu mercredi à Rome, des entretiens avec le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, axés notamment sur la dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer.