Nadia Fettah appelle à redoubler les efforts pour aider les femmes à participer au développement du Maroc

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah a souligné, mercredi à Casablanca, la nécessité de redoubler les efforts en vue d’aider les femmes à participer au développement du Maroc.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire générale du ministère de l’Économie et des Finances, Nabyl Lakhdar, à l’ouverture de la Conférence Internationale sur le Financement Durable et Inclusif pour l’Égalité de Genre, Mme Fettah a dit qu'”il est primordial aujourd’hui de redoubler l’effort en vue de mettre à la disposition des femmes les moyens et outils nécessaires leur permettant de véritablement s’émanciper, de libérer leur plein potentiel et participer significativement à la croissance et au développement de leur pays”. Elle a, par ailleurs, relevé que la conjoncture actuelle connait l’engagement de réformes et de chantiers d’ampleur en application des Hautes Instructions et Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoutant que ces chantiers permettront une refonte profonde de la société et conduiront à des changements structurels de l’économie.

Dans ce sillage, elle a cité comme exemple le chantier de la généralisation de la protection sociale, qui sera un catalyseur important vers l’inclusion de franges importantes de la population dont les femmes qui demeurent vulnérables tant sur le plan économique que social qui représente également un pas important vers le renforcement des principes d’égalité et d’équité qui sont le socle d’une société forte et d’une économie résiliente.

En outre, la ministre a mis en revue des initiatives lancée par le Maroc pour améliorer la contribution des femmes dans l’économie, notamment la stratégie nationale de développement durable qui inscrit l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes comme priorité notamment au niveau du pilier promotion du développement humain et réduction des inégalités sociales et territoriales.

Le ministère de l’Économie et des Finances, Bank-Al Maghrib et d’autres partenaires ont aussi mis en œuvre la stratégie nationale d’inclusion financière qui place la femme en plus de jeunes et des populations rurales au cœur des actions d’inclusion financière à travers la facilitation de leur accès aux services financiers, a-t-elle indiqué, rappelant que cette stratégie repose sur plusieurs leviers dont la promotion de la microfinance, qui a d’ailleurs fortement contribué à l’inclusion financière de la population féminine dans la mesure où plus de la moitié des bénéficiaires de services des institutions de microfinance sont des femmes.

Mme Fettah a également fait savoir que son Département a lancé l’instrument de garantie “Ilayki” géré par Tamwilcom, qui se veut le premier instrument “gendarisé” dédié au financement de l’entreprenariat féminin, mettant en avant les efforts déployés sur le plan budgétaire ayant ont conduit à l’adoption de la budgétisation sensible au genre qui permet une gestion budgétaire participative et équitable et constitue un outil pour réduire les inégalités liées au genre. En revanche, elle a appelé à “mesurer collectivement l’urgence d’aller plus vite et concevoir des instruments qui soient davantage impactants”.

Organisée par le ministère de l’Économie et des Finances en partenariat avec ONU-Femmes, cette conférence internationale vise à initier une réflexion sur la mise en synergie les partenariats et la mobilisation des flux de financements publics et privés comme leviers d’investissement transformateurs et innovants pour stimuler l’inclusion économique des femmes.

Sous le slogan #EmpoweringEquality, cette conférence a réuni les acteurs nationaux clés du gouvernement, institutionnels, institutions financières et du secteur privé, ainsi que des acteurs internationaux qui influent les marchés de capitaux et tendances de la finance durable, des fonds d’investissement, institutions financières internationales et fondations.