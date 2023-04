Montée sans précédent du niveau de la mer le long de la côte sud des États-Unis (étude)

Cette constatation soulève des questions sur l’impact de la montée du niveau de la mer sur la Nouvelle-Orléans, Miami, Houston et d’autres régions côtières.

L’accélération de la montée du niveau de la mer pourrait avoir des conséquences considérables sur plusieurs régions américaines, alors que les zones humides et les rivages qui les protégeaient autrefois se rétrécissent, relèvent ces scientifiques dans une nouvelle étude.

Ces régions, qui abritent des millions de personnes, deviennent ainsi plus vulnérables, exposant potentiellement une grande partie du pays à un risque accru de violentes tempêtes et d’inondations.

La montée du niveau de la mer a déjà eu des effets majeurs, selon les chercheurs. La nouvelle étude suggère que les récents ouragans dévastateurs, dont Michael en 2018 et Ian l’année dernière, ont été considérablement aggravés par un océan qui monte plus rapidement.

Les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration suggèrent que le niveau de la mer est de huit pouces plus élevé qu’il ne l’était en 2006, juste après l’ouragan Katrina.

“Toute la côte sud-est et la côte du golfe ressentent l’impact de l’accélération de l’élévation du niveau de la mer”, a affirmé Jianjun Yin, climatologue à l’Université de l’Arizona et auteur de l’étude.

L’étude de Yin, publiée dans le Journal of Climate, calcule le taux d’élévation du niveau de la mer depuis 2010 à plus de 10 millimètres – ou un centimètre – par an dans la région, soit près de 5 pouces au total jusqu’en 2022. C’est plus du double du taux moyen mondial d’environ 4,5 millimètres par an depuis 2010.

Bien que les totaux annuels puissent sembler mineurs, même de petits changements du niveau de la mer au fil du temps peuvent avoir des conséquences destructrices. L’étude de Yin estime que les ouragans Michael et Ian, deux des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé les États-Unis, ont été considérablement aggravés en partie par l’élévation supplémentaire du niveau de la mer.

“Il s’avère que le niveau d’eau associé à l’ouragan Ian était le plus élevé jamais enregistré en raison de l’effet combiné de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête”, a expliqué Yin.