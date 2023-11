Mondial U-17: les Lionceaux de l’Atlas décrochent leur billet pour les 8es de finale

Les réalisations des Lionceaux de l’Atlas ont été signées Anas Alaoui, qui a transformé un penalty à la 29e minute, Abdelhamid Ait Boudlal (38e) et Mohamed Hamony (64e), tandis que Muhammad Nabil Asyura a inscrit le seul but de l’Indonésie (42e).

Grâce à cette large victoire face à l’Indonésie et suite au match nul (1-1) entre le Panama et l’Equateur, les Lionceaux de l’Atlas terminent la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points au compteur, devant l’Equateur, 2ème avec 5 points, et l’Indonésie et le Panama (3è ex-aequo/2 pts chacun).

La sélection marocaine U17 a débuté avec succès son parcours en Coupe du monde-2023, en s’imposant face au Panama 2-0, avant de s’incliner face à l’Equateur (0-2) lors du 2ème match et de terminer en beauté avec une victoire convaincante contre l’Indonésie, pays hôte, synonyme de qualification aux huitièmes de finale en tant que leader du groupe A. Les Lionceaux de l’Atlas de l’Atlas disputeront leur match pour le compte des huitièmes de finale, mardi au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya.