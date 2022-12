Mondial-2022 : le Maroc poursuit son rêve au Qatar

Sous la houlette de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas ont assuré la qualification avec l’art et la manière, confirmant les grandes ambitions affichées avant le Mondial qatari.

Solides défensivement et efficaces offensivement, les joueurs de l’équipe nationale ont brillé collectivement et ont pu compter sur leurs individualités lorsqu’il le fallait, pour se frayer une place parmi les 16 plus grandes nations du football mondial au Qatar.

Faisant forte impression lors de leurs trois rencontres de la phase de poules, où ils ont inscrit quatre buts et n’ont encaissé qu’une seule réalisation, les Lions de l’Atlas ont fait également montre d’une grande combativité, pour mouiller le maillot national et honorer leur pays, ainsi que d’une solidarité et d’une cohésion remarquables sur le terrain.

Après le nul (0-0) face à la Croatie, vice-Championne du monde, et la victoire (2-0) contre la Belgique, le Maroc a continué à croire en ses forces, prenant son destin en main contre le Canada pour poinçonner son billet pour le 2ème tour.

Face aux Canucks, le Onze national a montré, dès les premières minutes, ses intentions pour prendre l’avantage et éviter des calculs compliqués. Les hommes de Walid Regragui n’ont pas fait trainer les choses en menant au score dès la 4ème minute grâce à Hakim Ziyech, avant d’enfoncer le clou par le biais de Mustapha En-Nesyri (23è minute).

Malgré le but marqué à la 40è minute par le Canada, qui jouait libéré de toute pression et voulait décrocher sa première victoire dans une Coupe du monde, les joueurs de la sélection nationale n’ont pas cédé, continuant à tenir bon dans ce match décisif.

Comme leurs deux précédents matchs, le haut niveau de jeu affiché par les Lions de l’Atlas et leur discipline tactique forcent l’admiration, ce qui est de bon augure pour le reste de la compétition.

Après cet exploit tant attendu, les Lions de l’Atlas ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et nourrissent désormais l’espoir de faire durer le rêve qatari et de faire le bonheur de l’ensemble du peuple marocain.

Terminant la phase de poules leader du groupe F avec 7 points devant la Croatie (5 points), le Maroc affrontera, mardi prochain en huitièmes de finale, le 2ème du groupe E, qui comprend l’Espagne, l’Allemagne, le Costa Rica et le Japon.