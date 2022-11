Mondial-2022 : le Brésil avec l’art, le Portugal au forceps

Le Portugal a, ainsi, battu le Ghana 3-2, au Stade 974 à Doha, pour son entrée en lice, grâce notamment à un pénalty (65e) de Cristiano Ronaldo, devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

Le Ghanéen Andre Ayew a égalisé (73e), mais Joao Felix (78e) puis Rafael Leao (80e) ont relancé les Portugais, qui ont toutefois tremblé en fin de match après le but d’Osman Bukari (89e).

Dans l’autre match du groupe H, l’Uruguay et la Corée du Sud, malgré le pedigree de leurs attaquants respectifs, n’ont pas trouvé l’ouverture (0-0) au terme d’un match équilibré et vivant lors duquel les défenseurs ont pris le dessus.

Si l’ancien Bordelais Hwang Ui-jo a gâché une belle occasion dans la surface (34e), c’est la Celeste qui s’est montrée la plus dangereuse, Godin (34e) et Valverde (90e) touchant les poteaux alors que Suarez, remplacé par Cavani (64e), et Son ont été peu en vue.

Dans le groupe G, le Brésil a battu la Serbie par 2 buts à 0, grâce à un doublé de Richarlison, qui a ouvert le score à la 62è minute, avant de creuser l’écart à la 73è, d’une volée en pivot qui a trompé Milinkovic-Savic.

Dans l’autre match de ce groupe, la Suisse a battu le Cameroun sur le score de 1 but à 0, au stade Al Janoub à Al Wakrah. L’unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre de Breel Embolo (48e).

Pour le compte de la deuxième journée de ce groupe, lundi prochain, le Cameroun affronte la Serbie (11h00) et le Brésil croise le fer avec la Suisse (17h00).