Mondial-2022 : l’Argentine bat le Mexique (2-0)

Les Argentins, qui étaient dos au mur face au spectre d’une élimination dès la phase de poule après leur défaite face à l’Arabie Saoudite (2-1), l’ont emporté grâce à des buts marqués par Lionel Messi (64è) et Enzo Fernandez (87è). Plus tôt, la Pologne a battu l’Arabie Saoudite par 2 buts à 0. Au terme de cette journée, la Pologne occupe la tête du groupe avec 4 points, devant l’Arabie Saoudite (3 pts) et l’Argentine (3 pts), alors que le Mexique est 4è (1 pt).