Mondial-2022 : Face au Canada, le Maroc déterminé à assurer la qualification pour les 8èmes

Dans le stade Al Thumama à Doha, où ils ont décroché dimanche la victoire historique contre la Belgique, les hommes de Walid Regragui affronteront jeudi le Canada avec une grande détermination à garder la place de leader du groupe F et poinçonner leur billet pour le 2ème tour du Mondial qatari.

Les Lions de l’Atlas disputeront leur match face aux Canucks, qui sont déjà éliminés, avec le plein de confiance et quatre points dans l’escarcelle, après le nul 0-0 face à la Croatie lors de la première journée et le succès 2-0 contre la Belgique.

Avant la victoire face aux Diables rouges, la sélection nationale n’avait gagné que deux matchs en Coupe du monde: en 1986 contre le Portugal (3-1) et en 1998 contre l’Ecosse (3-0).

Très proche de la qualification pour les huitièmes de finale après son exploit contre la Belgique, 2ème au classement FIFA, le Onze national connait pertinemment l’importance capitale de ce match pour passer la phase de poules, sans entrer dans les petits calculs en attendant le résultat du match Belgique-Croatie.

Le Maroc peut en effet se qualifier pour les huitièmes de finale malgré une défaite face au Canada, si la Croatie bat la Belgique ou si ces deux équipes se quittent sur un match nul.

La sélection nationale, qui a montré un très bon niveau lors de ses deux précédents matchs et a fait preuve de combativité et de grinta, aspire à se qualifier en 8èmes de finale pour la deuxième fois de son histoire après 1986 au Mexique et réaliser le rêve du peuple marocain.

Sûrs de leurs forces, les Lions de l’Atlas aborderont toutefois le match contre le Canada avec vigilance, d’autant que l’adversaire, déjà éliminé, jouera la rencontre libéré de toute pression. Ils devront ainsi faire montre d’efficacité et d’adresse devant le but pour récolter les trois points de la victoire et éviter toute mauvaise surprise.

Dans ce sens, le joueur des Lions de l’Atlas, Bilal El Khannouss a affirmé que la sélection marocaine est fin prête pour disputer le troisième match du groupe F du Mondial-2022 contre le Canada, avec le “même état d’esprit” et la “combativité” dont elle fait montre durant ses deux précédentes rencontres.

“La sélection marocaine est déterminée à remporter les trois points en jeu face aux Canadiens et décrocher le billet de qualification aux huitièmes”, a-t-il relevé dans une déclaration à la presse.

Les Lions de l’Atlas, qui ont joué un match héroïque face à la Belgique, sont déterminés à l’emporter jeudi et offrir la joie aux supporters marocains, a-t-il ajouté, notant que les joueurs marocains ont joué une excellente deuxième période face aux Belges.

“Le dernier match du premier tour face au Canada est décisif pour la qualification aux huitièmes”, a-t-il affirmé.

De son côté, Anass Zaroury a estimé que la rencontre face à la Belgique a boosté le moral des joueurs pour réaliser la victoire, soulignant que “la précieuse victoire (2-0) face aux Diables Rouges nous a donnés énormément de confiance”.

La Croatie et le Maroc sont en tête du groupe avec 4 points, alors que la Belgique est troisième (3 pts), devant le Canada (4è/0 pt), déjà éliminé.