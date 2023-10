Mohammed VI préside la cérémonie de signature d’une convention relative au déploiement d’un programme d’unités médicales mobiles en faveur du monde rural

Ce programme, dont la convention a été signée par MM. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Mohammed El Azami, Coordinateur et membre du Conseil d’administration de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et Mohamed Ben Ouda, Prédisent Directeur Général de la société MEDIOT Technology, procède de la conviction profonde du Souverain de faire du droit d’accès aux services de santé, un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et pour la réalisation d’un développement humain global et intégré.

Il s’inscrit dans le cadre du projet Royal de réforme du système de la santé et de généralisation de la protection sociale et représente un nouveau modèle d’intervention qui combine soins de proximité et télémédecine. Ce programme pilote consiste en le déploiement d’unités médicales connectées dans les zones souffrant d’un déficit en matière d’accès aux prestations de santé.

Ces unités comportent chacune un médecin généraliste, deux infirmiers (ères) et une assistante administrative. Elles sont dotées d’équipements biomédicaux de pointe permettant d’assurer des consultations médicales en présentiel pour la médecine générale et des téléconsultations spécialisées via une connexion avec le plateau central de télémédecine, composé de spécialistes en gynécologie-obstétrique, pédiatrie, endocrinologie, dermatologie, ORL, cardiologie et pneumologie.

La mise en œuvre du programme repose, dans une première phase d’un an, sur le déploiement de cinquante unités médicales mobiles connectées à travers les différentes régions du Royaume, et plus précisément au niveau de quarante provinces. Le choix des provinces a été fait sur la base d’une analyse des données de positionnement des Centres de santé au niveau provincial.

La première phase dudit programme nécessitera la mobilisation de vingt médecins spécialistes pour le plateau central de télémédecine, cinquante médecins généralistes, 100 infirmiers (ères) et 100 assistantes, répartis sur les différentes provinces. Un budget de 180 millions de dirhams sera engagé pour sa réalisation.

Le programme d’unités médicales mobiles connectées résulte des efforts du département de la santé de lutter contre les déserts médicaux et d’améliorer l’accès aux soins de santé en milieu rural, en mettant à profit l’expérience et le savoir-faire accumulés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, depuis plus de 20 ans, en matière d’organisation de caravanes médicales au profit des populations démunies et vivant dans les zones éloignées des structures médicales.