Mobilité de la main-d’œuvre : Younes Sekkouri plaide à Madrid pour une réorganisation de la coopération mondiale

Le ministre, qui s’exprimait lors d’un panel de haut niveau, dans le cadre de la réunion annuelle du Réseau européen des migrations, a souligné l’impératif d’adresser l’adéquation entre l’offre et la demande sous le triple prisme des pays d’origine, des pays d’accueil, mais également des candidats à la mobilité internationale eux-mêmes.

‘’Ce win-win-win doit représenter le fondement de toutes les politiques de coopération au sujet de la migration légale et la mobilité à l’international’’, a-t-il indiqué.

A cet égard, M. Sekkouri a insisté sur l’importance pour les pays d’origine de ‘’se prémunir contre la fuite de la main d’œuvre qualifiée nécessaire au développement domestique, notamment pour des domaines comme l’ingénierie et les métiers de la santé’’.

Toutefois, a-t-il précisé, ‘’un pays comme le Maroc est ouvert sur une coopération ciblée pour combler les besoins de pays de destination autour de métiers émanant de la formation professionnelle’’.

»Les pays d’accueil de la migration sont appelés, plus que jamais, à adopter des politiques migratoires orientées de plus en plus vers la formation professionnelle, afin de répondre aux besoins du marché du travail et définir, plus précisément, des filières porteuses de valeur ajoutée, ce qui contribuera à une intégration effective des migrants et à la croissance économique », a encore insisté M. Sekkoui.

‘’Fort de sa stratégie visant la formation des jeunes talents aux nouveaux métiers, le Maroc accorde un intérêt particulier à l’accompagnement de ses compétences, à travers des programmes axés sur l’innovation et l’investissement dans la recherche et le développement, pour créer de nouveaux marchés ou développer de nouvelles technologies via le capital humain’’, a fait valoir le responsable marocain.

Tout en reconnaissant que ‘’la mobilité de la main-d’œuvre et la migration peuvent aider à combler la pénurie de travailleurs dans les pays d’accueil’’, le ministre a noté que ‘’des piliers doivent être respectés pour réussir le défi de la mobilité, notamment la mise en place de stratégies bénéficiant au migrant, à son pays d’origine et à son pays d’accueil, et la définition de programmes de formation répondant aux besoins du marché de travail de chaque pays et respectant ses spécificités’’.

Il s’agit d’une ‘’responsabilité partagée’’ impliquant les pays d’origine et d’accueil, a-t-il soutenu, précisant que toute politique migratoire est appelée à accorder une importance particulière au volet humain et humaniste de la question migratoire en général.

‘’Le Maroc est à l’avant-garde sur le plan régional en matière de formation professionnelle et compte aller de l’avant dans la promotion de ses compétences et de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec l’ensemble des pays souhaitant tirer profit de l’expérience réussie du Royaume’’, a conclu M. Sekkouri.

Lors de cette conférence annuelle, les participants se penchent, deux jours durant, sur les progrès réalisés pour définir une vision à long terme des politiques d’immigration légale, au bénéfice des pays d’origine et d’accueil.