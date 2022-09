Mikizo Ueda, le doyen des Japonais est mort à 112 ans

Avec le décès de ce super-centenaire, né en mai 1910, le ministère de la Santé doit annoncer cette semaine le nom du doyen toujours en vie dans le pays.

Le Japon a l’une des espérances de vie les plus élevées au monde et a accueilli plusieurs personnes reconnues comme faisant partie des humains les plus âgés ayant jamais vécu.

Kane Tanaka, une Japonaise de 119 ans reconnue par le Guinness World Records comme la personne vivante la plus âgée du monde, est décédée le 19 avril dernier dans la préfecture de Fukuoka.

Avec son décès, le titre de la personne la plus âgée du Japon est revenu à Fusa Tatsumi, une femme de 115 ans vivant dans la préfecture d’Osaka.

Le Japonais Jiroemon Kimura, doyen de l’humanité selon le Guinness World Records, est décédé à l’âge de 116 ans et 54 jours en juin 2013.

Considéré comme la plus vieille personne du monde, hommes et femmes confondus, M. Kimura avait sept enfants, 14 petits enfants, 25 arrière-petits-enfants et 14 arrière-arrière-petits-enfants.