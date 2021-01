Mexique: Le président Lopez Obrador positif au Covid-19

“Je regrette de vous informer que j’ai été contaminé au Covid-19. Les symptômes sont légers mais je suis déjà un traitement médical”, a affirmé le chef de l’Etat sur son compte officiel Facebook.

M. Lopez Obrador, qui a maintenu la plupart de ses activités pendant la pandémie, a désigné la secrétaire à l’Intérieur, Olga Sánchez, pour le remplacer à sa conférence de presse du lundi au vendredi à 07h00 locales (14h00 GMT+1).

Le dirigeant a eu trois activités publiques au cours du week-end, la dernière d’entre elles vendredi matin dans l’Etat de San Luis Potosi (nord).

D’autres chefs d’Etat et de gouvernement avant M. Obrador ont contracté le Covid-19, comme le Premier ministre britannique Boris Johnson et les présidents brésilien Jair Bolsonaro, américain Donald Trump et français Emmanuel Macron.