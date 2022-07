Message de condoléances du Roi Mohammed VI à la famille de l’historienne espagnole Maria Rosa de Madariaga

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande tristesse et profonde émotion la nouvelle de la disparition de cette historienne qui a consacré ses recherches aux relations entre l’Espagne et le Maroc, un sujet auquel la regrettée a consacré la plupart de ses profondes études, en le traitant dans la plus absolue impartialité, ce qui lui a valu le respect de ses pairs, tant espagnols qu’étrangers.

Avec la disparition de Mme De Madariaga, la recherche historique perd une de ses voix les plus autorisées et mieux informées de la réalité historique des relations maroco-espagnoles, notamment durant la première moitié du 20ème siècle, souligne le message royal.

En cette triste circonstance, le Roi adresse à la famille ainsi qu’aux proches de la défunte Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d’avoir la regrettée dans Sa sainte miséricorde.