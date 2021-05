“Marrakech, une année particulière”, le nouveau livre de Ludovic Marc Antoine en souscription

Illustré de plus de 50 photographies originales de LMA et émaillé de textes signés d’auteurs de renom, tels que Tahar Ben Jelloun, Mahi Binebine, Elias Canetti, Juan Goytisolo, Jérôme & Jean Tharaud, Zakya Daoud…, l’ouvrage de 68 pages est un livre évènement, et une merveilleuse invitation au voyage, pour tourner en beauté la page d’une année vraiment particulière.

Tragique à bien des égards, 2020 restera surtout comme une année particulière, une année où le temps se sera arrêté, comme suspendu. Une année où les gens, le monde, n’auront eu d’autre choix que de prendre le temps, justement.

Sensible à ce nouvel état des choses, et soucieux d’en conserver la trace, Ludovic Marc Antoine, créateur du trophée MarrakChef et auteur du livre à succès La gastronomie marocaine en son palais, est allé à la rencontre de cette Marrakech inédite.

Plusieurs mois durant, la cité ocre, majestueuse comme elle sait l’être, mais aussi terriblement émouvante dans son splendide isolement, a comme pris la pose devant l’objectif du photographe qui en a dressé un portrait sensible et délicat. Un portrait où merveilles architecturales et scènes de vie se mêlent pour composer des tableaux d’une grande poésie.

Ce qui devait n’être qu’une recherche personnelle donne finalement naissance à un livre : “Marrakech, une année particulière”. Au fil des pages, textes et images se répondent et écrivent ainsi la plus belle des invitations au voyage.

“Marrakech, une année particulière” est un livre d’artiste. C’est aussi une déclaration d’amour. Celle que fait un homme à sa ville d’adoption. Aussi, parallèlement à la sortie de l’ouvrage chez un grand éditeur à l’automne 2021, le photographe a souhaité en proposer également une édition limitée. Un objet d’édition précieux, destiné aux amoureux de la cité ocre et aux amateurs de beaux livres.

S’agissant d’un collector tiré à seulement 500 exemplaires, numérotés et signés, cette édition est disponible uniquement sur souscription. Manière pour le photographe d’être en lien direct avec son public. Manière aussi de permettre aux afficionados de contribuer directement au rayonnement de Marrakech, ville d’art et de culture.