Marrakech-Safi : le RNI tient son Congrès régional

Présidée par M. Rachid Talbi Alami, membre du bureau politique du RNI, la séance d’ouverture de ce Congrès a été marquée par une série d’interventions des membres du bureau politique, axées, pour l’essentiel, sur les efforts déployés par le parti de la Colombe en vue de mettre en exécution le programme gouvernemental, avec un accent mis sur le respect des multiples engagements pris par le parti devant les citoyens, afin de réaliser leurs attentes et aspirations.

Dans ce sens, elles ont loué les efforts déployés par l’actuel gouvernement notamment, dans un contexte difficile marqué par la persistance de contraintes imposées par la pandémie, et la crise engendrée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine et ses répercussions économiques.

Les participants se sont, de même, arrêtés sur les principales décisions et mesures prises par le gouvernement, ainsi que sur les efforts menés à la faveur de l’activation et à la mise en exécution d’une série de programmes et de projets de développement aussi bien à l’échelle nationale que sur le plan régional.

Sur un autre registre, les multiples intervenants ont mis l’accent sur l’importance que revêt la région Marrakech-Safi compte tenu de moult potentialités naturelles et humaines qu’elle recèle, appelant les cadres et militants de cette formation politique au niveau régional, à poursuivre leur mission d’encadrement des citoyens et d’adhésion à la dynamique enclenchée par le parti, visant la mise en application de son programme.

Le coordinateur régional du RNI au niveau de Marrakech-Safi, M. Mohamed El Kebbaj, a fait savoir que ce Congrès constitue “une occasion idoine pour s’arrêter de près sur les résultats importants réalisés par le parti au niveau régional et donc, de renouveler la détermination des responsables élus à honorer les engagements du parti”.

L’ensemble des membres du parti aux niveaux national et régional demeurent mobilisés à traduire dans les faits ces engagements et à les honorer afin de garantir la pérennité des acquis du parti comme en témoigne le bilan positif réalisé au niveau de la région, a-t-il expliqué à la presse.

Et d’ajouter que ce Congrès régional traduit l’adhésion et la mobilisation du parti à la faveur d’une action politique continue, notant qu’il a été procédé aussi au renouvellement des structures au sein de l’ensemble des instances du parti, après moins d’un an de la tenue des élections, ce qui serait de nature à contribuer à renforcer l’action politique quotidienne d’encadrement des citoyens comme le stipule la Constitution du Royaume.

“En tant qu’instance politique, nous sommes tenus d’appuyer le Chef du Gouvernement dans son action et ses missions afin d’atteindre l’ensemble des objectifs du programme gouvernemental”, a-t-il dit.

De son côté, M. Alami a souligné l’importance des Congrès régionaux du parti de par les opportunités qu’ils offrent pour mieux écouter et prendre connaissance des propositions formulées par les militants et militantes du parti qui ont déployé des efforts colossaux lors des dernières élections, ce qui a permis au parti d’obtenir les premiers résultats lors de ce scrutin et ce, à travers l’implication dans les différents programmes et activités du parti, la communication et l’écoute des citoyens et citoyennes au niveau des quartiers, des campagnes, et des zones reculées.

Il a fait savoir dans ce sens, que le traitement des enjeux liés à la réalisation par le parti de ses objectifs demeure fondée sur une action pragmatique qui repose, elle-même, sur l’écoute des attentes de la société, mettant en relief les multiples mesures adoptées par le gouvernement afin d’assurer une meilleure gestion des crises liées essentiellement aux répercussions de la Covid 19 et à l’instabilité à l’international, des prix de certains produits.

M. Alami a tenu à indiquer que le gouvernement a entamé le processus de concrétisation d’une partie importante de ses promesses et engagements, en l’occurrence face à la crise liée à la flambée des prix, outre la subvention allouée à la Caisse de Compensation, l’aide exceptionnelle accordée aux professionnels du transport, l’aide urgente aux agriculteurs suite au retard des précipitations, outre le grand chantier Royal de la protection sociale.

A l’issue de cette réunion de travail, il a été décidé, à l’unanimité, de confier au coordinateur régional du RNI, M. Mohamed El Kabbaj, la mission de former le bureau régional du parti au niveau de Marrakech-Safi.

Par la même occasion, il a été procédé à l’adoption et au vote du rapport moral, du programme régional et du plan d’action de cette formation politique au niveau de la région Marrakech-Safi.