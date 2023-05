Marrakech : rencontre annuelle du Groupe de Travail sur le CIB đe CGLU, du 15 au 18 mai courant

Cette rencontre annuelle, organisée pour la première fois en Afrique et en Afrique du Nord depuis la création du CIB, connaitra la participation d’une centaine de professionnels et de praticiens de la Gouvernance Locale du Partenariat et de la Coopération Décentralisée, qui bénéficieront d’un programme riche en échanges et innovations, avec une attention particulière pour la perspective Mondiale du Sud, indique un communiqué de CGLU-Afrique.

Cette réunion sera marquée par plusieurs moments forts dont une Conférence plénière introductive organisée par CGLU Afrique et son Académie “ALGA” sur “La mise en oeuvre et la localisation de l’Objectif de Développement Durable 17 : Une Perspective Africaine”, occasion de répondre et d’échanger sur un certain nombre de questions en lien avec ce sujet, notamment l’utilité des partenariats et la coopération décentralisée pour la mise en oeuvre de cet ODD, les approches les plus efficaces pour mobiliser des ressources pour appuyer le Développement durable, et la construction d’approches innovantes et efficientes en matière de formation et de renforcement des capacités liés à ce sujet.

Cette réunion comprend 4 ateliers thématiques et plusieurs panels de discussion portant notamment sur “l’égalité des genres et gouvernance inclusive”, “la localisation des ODD”, “la préparation aux catastrophes et le renforcement de la résilience”, “l’orientation internationale des villes” et “la décentralisation et la gouvernance locale du point de vue des bailleurs de fond : Défis sur le terrain”.

Au programme de cette rencontre figurent aussi des visites de terrain sur des projets de coopération décentralisée internationale Nord-Sud et Sud-Sud, organisées par le Conseil communal de la ville de Marrakech, la province de Barcelone et l’Institut marocain de développement local (IMDL), ainsi qu’une excursion à la ville de Benguérir, où les délégations africaines auront l’opportunité de visiter des exemples concrets de développement territorial inclusif.

Cette rencontre est organisée par le Groupe de Travail de CGLU-CIB en collaboration avec CGLU Afrique, à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), Delog, la Commune de Marrakech, l’Université Cadi Ayyad et la Cité de l’Innovation avec le soutien notamment du Ministère de l’Aménagement du Territoire National de l’urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, la Commune de Benguérir, Generalitat de Catalunya, BCN, VNG International et la Fédération Canadienne des municipalités (FCM).

Le Groupe de Travail sur le Renforcement des Capacités et des institutions (CIB) de CGLU est une plateforme technique pour les professionnels des Associations de Gouvernements Locaux (AGL) et des gouvernements locaux individuels actifs dans le domaine du renforcement des capacités et de la coopération au développement des gouvernements locaux.

Le CIB vise à faire progresser l’efficacité et la qualité des politiques et programmes internationaux des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations.

Créée en 2005, CGLU Afrique regroupe actuellement les 51 associations nationales de gouvernements locaux opérant en Afrique ainsi que 2000 villes et territoires de plus de 100.000 habitants.

Le secrétariat général de l’organisation est établi à Rabat, où CGLU Afrique jouit du statut diplomatique en tant qu’organisation Internationale Panafricaine.

CGLU Afrique est également représenté dans les cinq régions d’Afrique à travers des bureaux régionaux établis au Caire pour la Région de l’Afrique du Nord, à Accra pour la Région de l’Afrique de l’Ouest, à Libreville pour la Région de l’Afrique Centrale, à Nairobi pour la Région de l’Afrique de l’Est et à Pretoria pour la Région de l’Afrique Australe.