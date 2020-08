Marrakech : Prise de plusieurs mesures pour faire face aux dernières évolutions de la situation épidémiologique

S’agissant des mesures générales englobant tout le ressort territorial de la préfecture, il a été procédé au lancement d’opérations intenses de sensibilisation avec la participation de plusieurs services et acteurs du secteur privé, la société civile en plus des médias locaux dans le but de sensibiliser au danger du relâchement dans le respect des mesures préventives et ses répercussions négatives notamment l’hygiène, le port obligatoire et correct des bavettes, la distanciation sociale, éviter les déplacements sauf en cas de nécessité extrême et mettre fin à certains phénomènes négatifs tels que le rassemblement dans les entrées des rues.

La même source souligne que ces mesures à caractère général concernent aussi l’intensification des opérations de désinfection et de stérilisation, l’intensification du contrôle des déplacements aux entrées de la ville et entre les quartiers et la prise des mesures légales avec fermeté à l’encontre des contrevenants, la fixation des horaires de fermeture des marchés et souikates à 17H00, le respect de la limite extrême de la capacité d’accueil fixée à 50%, la fermeture des cafés et restaurants ne respectant pas les mesures préventives et la fermeture totale des jardins, des espaces verts et l’interdiction des rassemblements dans les espaces publics et devant les agences bancaires et autres.

Concernant les mesures spécifiques à 07 zones urbaines, et partant des données et statistiques objectives de la situation épidémiologique, il a été décidé de définir 07 zones urbaines qui nécessitent, outre les mesures à caractère général déjà citées, la prise de mesures spécifiques.

Il s’agit des zones de Sidi Youssef Ben Ali, Hay Hassani, Hay Mohammadi, M’hamid, Menara, Jemaa Fna et de Kechich.

Les mesures relatives à ces zones concernent l’intensification des opérations de contrôle, la fermeture partielle ou totale de certains quartiers pour enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19) tout en limitant les déplacements sauf en cas de nécessité extrême (travail, raisons de santé ou faire ses courses).

Il s’agit aussi de fixer l’horaire de fermeture des cafés et restaurants à 22h00, d’intensifier les opérations de contrôle des unités industrielles et professionnelles pour s’assurer de leur respect des mesures préventives en vigueur.

Les services de la wilaya de la région Marrakech-Safi exhortent les habitants de cette préfecture à respecter scrupuleusement ces mesures avec citoyenneté et responsabilité.