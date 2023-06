Marrakech : Les assemblées annuelles BM-FMI, une vitrine pour le partage des valeurs du Royaume, avec le monde (Fettah)

“Lors de cette rencontre internationale de haute facture, le Maroc aura une occasion unique de partager avec le monde, les grandes réalisations accomplies et les réformes économiques engagées”, a souligné Mme Fettah lors d’une rencontre de la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, en visite de travail au Royaume dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles BM-FMI, avec des étudiants marocains et étrangers de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de la cité ocre.

Et la ministre de poursuivre que le Nouveau Modèle de Développement (NMD) représente l’une des grandes réalisations accomplies dans le Royaume, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, faisant savoir que cette feuille de route vise principalement les étudiants et les générations montantes.

A travers le Nouveau Modèle de Développement, le Maroc confirme qu’il dispose d’une vision d’avenir et d’un plan d’action à long terme, a expliqué la ministre, appelant les jeunes à participer massivement aux assemblées annuelles BM-FMI et à offrir l’exemple de cette culture d’hospitalité qui caractérise le peuple marocain, et d’optimisme pour un avenir meilleur.

Pour sa part, le Président de l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, Hassan Ahbid, a indiqué que la visite de la directrice générale du FMI vient à un moment décisif pour l’université marocaine.

“Avec notre ministère de tutelle, nous sommes en train de finaliser la mise en œuvre des nouvelles mesures élaborées dans le cadre d’un plan d’action visant à accélérer la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur pour la prochaine rentrée universitaire 2023-2024”, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces mesures ont pour objectif de renforcer la qualité de l’enseignement supérieur et d’aligner l’université marocaine sur les standards internationaux.

M. Ahbid a souligné que la force réelle du Royaume réside dans sa jeunesse, qui est le reflet de la citoyenneté du monde, de l’ouverture aux autres cultures et de l’ambition de contribuer au progrès global. “Grâce à notre programme des filières transversales, nos jeunes ont développé des compétences linguistiques exceptionnelles, leur permettant de communiquer facilement avec des interlocuteurs de toutes nationalités”, a-t-il dit.

Et de poursuivre que l’université investit dans ses étudiants en tant que futurs leaders responsables, capables de contribuer activement à la prospérité du Maroc et du monde, faisant remarquer que les étudiants qui participeront à l’organisation des Assemblées annuelles BM-FMI ont été formés à travailler en équipe, à cultiver leur créativité, à résoudre des problèmes complexes et à s’adapter avec célérité aux nouvelles situations.

De son côté, Oumaima Najm, étudiante à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, a indiqué dans une déclaration à la MAP que la rencontre avec la directrice générale du FMI offre une opportunité unique, ajoutant que ce genre de rencontres constitue une source de motivation pour aspirer aux plus hauts rangs.

Et d’ajouter que cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec d’autres étudiants et de partager les expériences avec de futurs leaders, estimant que les assemblées annuelles BM-FMI constituent une opportunité pour les étudiants marocains de mettre en avant leurs talents.

L’édition de Marrakech, une première dans le monde arabe, marque le retour de ces assemblées annuelles en Afrique, après celles tenues pour la première fois à Nairobi (Kenya), il y a cinquante ans.