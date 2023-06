Marrakech : Coup d’envoi du 23è Championnat arabe d’athlétisme “Sénior”

Organisée par la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), en coordination avec l’Union Arabe d’Athlétisme, cette édition a reçu le “World Athletics”, le label permettant d’être qualificatif au Championnat du monde d’athlétisme 2023 prévu à Budapest (Hongrie) en août prochain, ainsi qu’aux Jeux Olympiques de Paris.

La séance d’ouverture de cette Compétition sportive, à laquelle ont pris part des membres de l’Union Arabe d’Athlétisme, du Directeur des sports au ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Abderrazak El Akkari, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, outre d’autres personnalités, a été marquée par l’interprétation de l’hymne national, suivi du Défilé des différentes délégations des pays participants, outre la programmation d’une série de spectacles artistiques mettant en exergue la richesse du patrimoine marocain. Un programme riche et varié en shows ayant précédé le lancement officiel de cette manifestation.

Dans une allocution de circonstance, le président de la FRMA, Abdeslam Ahizoune, a mis en relief l’attention particulière que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder au Sport en général, et à l’athlétisme en particulier, louant au passage, les efforts consentis par le ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, les autorités locales et les instances élues de Marrakech, afin de garantir à ce rendez-vous sportif d’envergure plein succès.

Dans ce sillage, il a fait part de sa gratitude à l’Union Arabe d’Athlétisme pour le choix du Maroc pour abriter ce 23è Championnat, mettant l’accent sur le rôle de taille de ce genre de manifestations dans le renforcement et la promotion des valeurs de fraternité et de solidarité arabes.

De son côté, le président de l’Union Arabe d’Athlétisme, Habib Al-Rabaan, a mis en avant les capacités du Maroc en termes d’organisation de manifestations sportives de ce genre, avec un focus sur les infrastructures sportives de qualité dont se trouve doté le Royaume, pays où a été fondée l’Union Arabe d’Athlétisme en 1975, en marge des 3è Championnats du monde de cross-country, qui s’étaient déroulés à Rabat.

“L’accueil de cette 23è édition traduit l’engagement du Maroc à la faveur de la promotion des compétences de la jeunesse arabe dans le domaine sportif”, a-t-il dit, se félicitant de voir ce Championnat recevoir le “World Athletics”, qui est le Label permettant d’être qualificatif au Championnat du monde d’athlétisme 2023 prévu à Budapest en août prochain, ainsi qu’aux Jeux Olympiques de Paris.

Habib Al-Rabaan a aussi mis en exergue les efforts engagés par l’Union arabe d’athlétisme en faveur de la vulgarisation et de la promotion de ce sport à l’échelle du monde arabe.

Le 23è Championnat Arabe d’Athlétisme Sénior connait la participation de grands athlètes arabes, tels que le Qatari, Mutaz Essa Barshim spécialiste du saut en hauteur, champion du monde à Londres (2017), Doha (2019), et Champion olympique à Tokyo en 2020 et l’athlète égyptienne Bassant Hemida, qui a décroché deux médailles lors des Jeux Africains en 2019 et détenteur des records de son pays dans les épreuves du 100 m et 200 m.

Quelque 23 épreuves sont programmées durant cette édition qui se déroule au Grand Stade de Marrakech, exception faite du semi-marathon et de la marche sur route, qui sont programmés dans les artères de la cité ocre.

Les organisateurs ont mobilisé quelque 120 arbitres pour la supervision des différentes épreuves de cette compétition sportive internationale.

A rappeler que le Maroc demeure le pays qui a remporté le plus de médailles dans le cadre de ces Championnats arabes d’athlétisme avec 108 médailles, depuis la première édition organisée à Damas en 1977.