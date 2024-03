Marrakech : le Musée Yves Saint Laurent lance un cycle de conférences sur la botanique

« Dans le cadre du Centenaire du Jardin Majorelle, le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) se réjouit d’initier un cycle de conférences autour de la botanique en donnant la parole à des botanistes de renommée internationale », indique un communiqué des organisateurs.

Et de préciser que ce Cycle de Conférences s’ouvrira avec une discussion entre l’écrivain et paysagiste Umberto Pasti et Madison Cox, Président de la Fondation Jardin Majorelle, autour de son livre « The House of a Lifetime: A Collector’s Journey in Tangier », publié en 2023 aux éditions Rizzoli à New York.

Né en Italie, Umberto Pasti vit depuis une quarantaine d’années entre Milan, Tanger et Rohuna, un petit village sur la côte atlantique au sud d’Assilah. À Rohuna, il a imaginé et réalisé un grand jardin, où il conserve beaucoup d’espèces menacées par le développement urbain de la région.

Deux livres sont dédiés à cette entreprise titanesque, Perdu au Paradis (Flammarion, 2019) et Un Jardin rêvé (Flammarion, 2019), illustré par les photos de Ngoc Minh Ngo, ajoute la même source, notant que ce dernier a fait l’objet d’une exposition éponyme dans la galerie de photographie du mYSLm en 2020-2021.