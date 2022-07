Marrakech : le Cap-Vert veut attirer plus d’investissements privés marocains (ministre)

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion avec le ministre de l’Industrie et du commerce, M. Ryad Mezzour, en marge des travaux de la 14ème édition du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, Mme Adalgisa a mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération entre le Maroc et le Cap-Vert en misant sur un renforcement des investissements privés marocains dans son pays.

“Le renforcement de la coopération Sud-Sud dans ce contexte particulier où, nos pays traversent une triple crise, est la solution pour que nous puissions relancer notre économie”, a estimé la ministre capverdienne à ce propos.

Elle a, à cet effet, salué l’ouverture et l’intérêt porté par les autorités marocaines, notamment le ministère de l’Industrie, pour relancer cette coopération et développer les investissements marocains au Cap-Vert.

Mme Adalgisa a également relevé que la rencontre avec M. Mezzour a été l’occasion d’explorer les différentes opportunités d’investissement dans le Royaume, en particulier avec les différents accords signés, mais aussi avec l’ouverture prochaine de l’Ambassade du Cap-Vert à Rabat et d’un Consulat général à Dakhla.

“Nous sommes sur la bonne voie de créer ce cadre institutionnel qui va permettre aux investisseurs marocains d’orienter leurs investissements”, a-t-elle dit.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 14è édition du Sommet d’affaires USA-Afrique, qui se poursuivra jusqu’au 22 juillet, connait la participation notamment, d’une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains.

Offrant l’occasion d’établir des partenariats d’affaires tripartites USA-Maroc-Afrique orientés vers l’avenir, ce Sommet représente aussi une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les USA.