Marrakech à la tête des destinations les plus plébiscitées par les touristes français en 2022

La ville de Marrakech occupe la première place du classement des destinations les plus plébiscitées par les touristes français en 2022, et ce pour la deuxième année consécutive, révèle le site d’actualité du transport aérien “Air Journal”, qui cite le moteur de recherche des voyages, Liligo.

Avec un billet aller-retour à 207 euros en moyenne, la ville ocre affiche une baisse de prix de 35% en 2022 par rapport à 2019 et une augmentation de 9% par rapport à l’année dernière, rapporte “Air Journal”, relayant le classement du comparateur de voyage Liligo.

Marrakech est suivie par les villes portugaises de Lisbonne et Porto qui complètent le podium, d’après le site spécialisé, précisant que Barcelone est également une destination appréciée des Français avec une 5e place, juste derrière Istanbul (4e).

Viennent ensuite des destinations de l’Hexagone d’outre-mer comme Saint-Denis de la Réunion (6ᵉ) et Pointe-à-pitre en Guadeloupe (7ᵉ) et la ville française de Nice (8ᵉ). Montréal (Canada) et Fort-de-France en Martinique complètent le top 10.

En revanche, New-York, destination souvent convoitée qui occupait la 10ème place l’an passé, n’est pas présente cette année dans le classement, d’après la même source.

Côté ventes de billets, les Antilles, les États-Unis, le Maghreb et le Mexique sont les destinations les plus vendues en 2022 au départ de la France.

D’après un sondage réalisé par Opinion Way pour Liligo, 70% des Français interrogés ont voyagé en 2022 contre 64 % en 2021. Plus de 10% des personnes ayant renoncé à partir ont justifié ce choix par leur inquiétude de contracter le coronavirus (Covid-19). C’est l’inflation, citée par 30% d’entre eux, qui a été le frein majeur.