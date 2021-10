Maroc: vers la création d’une zone dédiée à l’industrie de transformation du gypse dans la province de Safi

Tenue en présence notamment du gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane, et des responsables de l’ensemble des établissements et administrations concernés, cette réunion a été destinée à présenter le plan d’aménagement de cette zone dédiée à l’industrie de transformation du gypse au niveau de cette commune rurale, dont le nombre d’habitants est estimé à 16.649 personnes.

Intervenant à cette occasion, M. Chaynane a fait savoir que ce projet économique est à même d’impulser une nouvelle dynamique à l’investissement dans le domaine du gypse et à la création de l’emploi dans la province, relevant que ce projet sera une grande valeur ajoutée pour l’économie locale.

Le directeur de l’agence urbaine de Safi-Youssoufia, M. El Mostafa Laaraich, a indiqué que la création de cette zone industrielle contribuera au développement socioéconomique de la commune de Sidi Etiji et de la province de Safi.

“Elle permettra aussi la structuration de ce secteur en rassemblant les unités industrielles de transformation du gypse dans une seule zone, qui sera érigée sur plus de 330 hectares”, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, relevant que cette zone industrielle contribuera aussi à un développement local équilibré et respectueux de l’environnement et à l’homogénéisation du paysage urbain avec la création d’une ceinture verte de 33 ha.

Dans ce contexte, il a tenu à rappeler que les investigations géologiques ont démontré que cette commune dispose d’un important gisement de gypse de grande qualité et dont la réserve est évaluée à 5 milliards de tonnes.

Par la même occasion, il a fait remarquer que la demande sur ce produit augmente de jour en jour, d’autant plus que près de 39 carrières sont en exploitation dans cette région.

Ainsi, cette zone industrielle permettra de développer l’industrie de transformation du gypse, dont la majeure partie des quantités extraites sont exportées à l’état brut, a-t-il expliqué, ajoutant que cette structure industrielle est de nature à attirer les unités spécialisées dans la transformation industrielle de ce minerai utilisé dans les produits pharmaceutiques, l’industrie des faïences, le secteur de construction et celui des cimenteries.

Cette zone industrielle viendra s’ajouter aux autres structures industrielles dont dispose la province, telles que la zone industrielle de Safi ou celle de Ouled Selmane étendue sur une superficie de 5000 ha (en cours de réalisation).