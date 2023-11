Maroc: un an de prison avec sursis à l’encontre de 4 prévenus accusés de dilapidation de derniers publics et de falsification de documents officiels

La Juridiction a également décidé de porter de 60.000 dirhams à 150.000 l’indemnisation civile pour chacun des quatre prévenus, et ce, au profit du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, qui revendique le droit civil.

Une plainte avait été déposée par le ministère de l’Agriculture auprès du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat, après qu’un certain nombre d’agriculteurs de la commune de Rommani (province de Khemisset), se sont plaints que les « graines de fèves » acquises auprès du centre régional de la Société nationale de commercialisation de semences (SONACOS) n’ont pas donné une bonne récolte.