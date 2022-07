Maroc/Tourisme : plus de 1,14 million d’arrivées en juin 2022 (ministère)

Les arrivées touristiques ont atteint plus de 1.140.000 personnes durant le mois de juin 2022, en croissance de 5% comparativement à juin 2019 et de 235% par rapport à juin 2021, révèle le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire – Département du Tourisme.

“Le secteur maintient son rythme soutenu à travers l’ensemble des agrégateurs dont notamment le nombre d’arrivées de touristes. Le mois de juin a, en effet, enregistré plus de 1.140.000 arrivées de touristes. Une performance dépassant celle de juin 2019, ayant connu l’arrivée de 1.092.000, soit une croissance de 5%. Cette croissance s’accentue davantage en comparaison à la même période de 2021 pour atteindre 235%”, indique le ministère dans un communiqué.