Maroc/Tourisme : 3,2 millions d’arrivÃ©es en juin et juillet 2022

Le Maroc a accueilli durant les mois de juin et juillet 2022 un total de 3,2 millions de touristes, dont 65% en juillet avec plus de 2 millions d’arrivées, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire – Département du Tourisme.

Il s’agit d’une performance exceptionnelle ayant permis de récupérer 100% des arrivées des mois de juin et juillet 2019, note le ministère dans un communiqué, ajoutant que la saison estivale 2022 a confirmé la reprise amorcée du secteur du tourisme, depuis les signes annonciateurs dès le mois de juin.