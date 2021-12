Maroc signe un accord d’achat de gaz avec la société britannique Sound Energy

Sound Energy a conclu un accord avec l’établissement public marocain ONEE (Office national de l’électricité et de l’eau potable) pour la vente du gaz naturel de la concession de Tendrara à l’est du Maroc”, indique mardi un communiqué de la firme spécialisée dans l’exploration gazière et pétrolière.

L’annonce de cet accord survient un mois après la décision d’Alger de mettre fin au contrat du Gazoduc Maghreb Europe (GME) desservant l’Espagne via le Maroc.

Aux termes du nouveau contrat, Sound Energy, dont le siège est situé au Royaume-Uni, s’engage à produire et à livrer à l’ONEE jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an, sur une durée de 10 ans.

Le gaz transitera par la partie marocaine de GME, selon le communiqué, ce qui doit permettre le redémarrage de ce gazoduc traversant le Maroc et qui livrait le gaz algérien à la péninsule ibérique avant qu’Alger ne mette fin à son contrat, fin octobre.

L’accord entre l’ONEE et Sound Energy est conditionné, notamment à l’octroi de toutes les autorisations et permis nécessaires pour la construction des installations de gaz de la phase 2, et à l’approbation finale de la décision d’investissement, par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et le ministère de l’Economie et des Finances.

Autres conditions, la conclusion d’un accord d’interconnexion entre Sound Energy avec la société en charge de l’exploitation du GME, et le démarrage des travaux de raccordement entre le gisement de Tendrara et le GME.

Selon le communiqué, ces conditions doivent être remplies dans les 90 jours suivant la signature de l’accord, mais une prolongation est autorisée avec le consentement de toutes les parties.