La compagnie a opéré 77.000 vols en mars, avec un taux de remplissage de 93%, précisant que 950 vols ont été annulés en raison de conflits armés.

Entre mars 2023 et mars 2024, la compagnie indique avoir transporté 183,7 millions de passagers (+9% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage de 94% (+1 point).