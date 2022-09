Maroc/RN 13: Coupure temporaire de la circulation samedi sur le tronçon Midelt-Errich

Dans un communiqué, le ministère invite les usagers de la route à “être prudents” et à “respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité”, précisant que la circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux de terrassement au niveau de ladite section, le samedi 1er octobre à 12H00.

De même, le ministère affirme qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail: “www.equipement.gov.ma” et l’application “MaRoute” téléchargeable sur Smartphones, ou contacter le centre de permanence de la direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17.