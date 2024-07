Maroc/Recettes de voyage en devises: un nouveau record de 9,4 MMDH en mai (ministère)

A fin mai 2024, le secteur a ainsi cumulé un total de 41,3 MMDH, soit une progression globale de 1,6% par rapport à 2023, et de 45% par rapport à 2019, précise le ministère dans un communiqué.

« Les recettes renouent avec la croissance depuis deux mois, en ligne avec nos prévisions », a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.

« Nous devons maintenir notre mobilisation avec les professionnels et partenaires et continuer à développer des expériences touristiques de haut niveau et une offre attractive et génératrice de revenus », a estimé Mme.Ammor, relevant l’importance de promouvoir une immersion plus profonde dans l’expérience locale afin que cet élan profite davantage aux communautés locales.